一名女網友日前與友人一同前往水族館，在不知情的情況下，遭友人於館內的留言板搞笑留下「我下面濕濕癢癢的」，並於下方附帶手機號碼，豈知，這名女網友事後真的接到一通陌生來電，結局讓所有網友看了都敲碗「在一起。」

一名女網友遭友人惡搞於水族館留言板留下電話後，竟接到一通陌生來電，她掛上電話後，對方卻又傳簡訊來給她。（圖／翻攝自爆怨2公社）

事後兩人也互加LINE。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO於《爆怨2公社》發文指出，日前她與友人上月一同前往桃園青埔水族館，館內有一留言板可供民眾隨心地留言，友人便惡搞寫下「我下面濕濕癢癢的」，並留下原PO的電話。幾天後，她便接獲一通陌生來電，聽筒那頭傳來許多男性的笑聲，而與她說話的那一個男生，因為笑到不能自己，連話都講不清楚，讓原PO聽了「霧煞煞」，冷靜好一會後，那一名男生說「為什麼你在水族館留言我下面濕濕的？」

原PO這才想起上月去水族館友人的「傑作」，她隨即掛上電話，豈知，對方便以傳簡訊的方式聯繫她，對方先是發送水族館留言版的照片給她，接著問她是否有臉書，想與她交朋友。原PO也相當大方，給予對方Line ID，兩人隨即聯繫上後，原PO請求對方替她將號碼塗掉，也就結束了對話，不過，原PO在文末偷偷地表示「對方還滿帥的」。

她事後也傳訊給當時與她一同去水族館的友人，並在Line怒罵她髒話，而友人表示「太猛了！真的有人會打」，讓原PO不斷怒譙，但原PO也透露，和這名友人感情相當好，兩人經常互相耍白癡、惡整對方。而這篇文曝光後，底下不少網友歪樓「在一起，在一起」、「幸福總是緩緩的到來」、「這是一個緣分」、「重點是對方帥」。

(中時新聞網)