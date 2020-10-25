美國國內近期有人鼓吹要重新在台灣駐軍，以威懾大陸。對此，曾任美國在台協會（AIT）理事主席的卜睿哲（Richard Bush）認為，如果美國重新在台駐軍，恐會引發中美斷交的危機。但鄉民竟認為，要斷交就斷交啊，更有網友指出，美早已在台灣駐軍，只是「要不要大批而已」

卜睿哲22日出席戰略與國際研究中心（CSIS）舉行的「邁向更強勁美台關係報告發布」線上研討會。卜睿哲強調，如果美國現在決定向台灣部署軍隊，北京會感到巨大的壓力，恐會要求中止或取消與美國的外交關係，因為美國破壞了雙方建立外交關係的基本原則之一。

對此，批踢踢網友表示，「就斷啊」、「那就斷啊」、「斷啊，樂見其成」、「斷交爽阿」、「那不是很好嗎」、「斷，快斷，少在那拖」、「聽起來不錯」、「那就斷啊」、「覺青、ptt鄉民：斷交就斷交啊！難道不跟台灣建交」！

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

但也有網友表示，「綠衛兵崩潰」、「樂山雷達歪國（外國）技術顧問表示」、「沒有斷交就是現實」、「樂山裡面那批又不是台灣人」、「早就駐了，要不要大批而已」、「樂山大佛風景區表示：」。

網友口中的「樂山」是指，2004年台灣對美採購UHF長程預警雷達，雷達基地就部署在樂山空軍基地。不過，錢是台灣出的，但整個雷達的基地從建造到管理使用，「全部都是美軍」，且只適用美國法律，每年還要付7億管理費給美國。2019年AIT台北辦事處首次證實，該機構多年來一直有美國現役軍人，只是有穿軍服，也未透露有多少軍人進駐。

(中時新聞網)