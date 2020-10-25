通傳會（NCC）明天將召開聽證會審查中天新聞台換照案，公民團體昨在自由廣場舉辦「民主論壇」聲援中天，現場民眾高喊要國富民強，就不能只有一種聲音。國民黨立委鄭正鈐也向行政院長蘇貞昌喊話，千萬別淪為宰制媒體生死的幕後黑手。

中天新聞台換照之祭，NCC明破天荒開聽證會，遭質疑對中天新聞台換照有針對性，且早預設立場刻意刁難，甚至恐以換照不通過為由，強制關台。聽證會前夕，公民團體及中天新聞台昨分別在自由廣場、松山車站前廣場辦民主開講，現場湧入大批民眾聲援。

而對於中天在這段期間以來，一直因為新聞報導內容遭到NCC裁罰，裁罰原因大多數為「違反事實查證原則」，遭罰金額高達數百萬；但對比其他媒體，一樣的問題新聞、一樣的裁罰原因、一樣「違反事實查證原則」，但卻不罰款，僅得到「發函改進」四個字警告。

這件事讓臉書粉專「比特王」氣瘋了，直呼NCC簡直雙標、演都不演，一樣的問題罰款卻不一致，這樣子的裁判要怎麼樣讓人信服？其他網友也直呼「面對這麼不講理的NCC，明天一定要出門支持中天」、「綠色恐怖」、「雙重標準，太誇張」、「噁心」。

(中時新聞網)