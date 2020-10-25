新竹6位登山客組隊前往七彩湖，其中50歲彭姓女子23日下午行走至丹大林道52K處時落單便失去蹤影，一行人抵達紮營後才發現其未出現，24日急報警尋人。南投縣消防局經轉報後，緊急派員搜救，不料24日晚間因丹大林道16K處道路崩坍施工而無法繼續前行，預計於今早派遣空勤直升機上山搜救。

據了解，來自新竹的6人登山隊於23日出發前往南投縣信義鄉七彩湖紮營，通往七彩湖則須沿著丹大林道健行而上。據民眾轉報，登山隊員的腳程不一，分為前、後批攻頂，50歲彭姓女子因速度較慢而在隊伍末端，約在23日下午5時在丹林大道52K處落單，其餘隊友抵達七彩湖紮營後，才發現彭女遲遲未現身，驚覺事態嚴重，24日一早便緊急報警求援。

南投縣消防局經花蓮縣消防局轉報後，24日上午隨即派員上山搜救。不料，丹大林道16K處因道路坍塌而正在進行施工，搜救人員無法持續挺進，當下也隨即申請空勤直升機支援，無奈昨日氣候不佳無法進入林道，搜救中斷。而目前山區並無訊號，隊員僅靠救援通報進行搜救，也連絡不上報案登山隊。

警消指出，丹大林道路線相當單純，多數路段皆可行駛汽車，且並無密林遮蔽視線，走失的可能性偏低。警消也表示，25日若氣候許可，將再次派遣直升機進入50K處停機坪搜救，盼能盡速接觸到登山隊與找回失聯彭姓女山友。

(中時新聞網)