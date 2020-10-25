台中市府重視移工健康權益，為降低疫情風險，輔導雇主或私立就業服務機構成立居家檢疫替代所，目前提供800多間房間，部分業者申請以整棟民宅作為居家檢疫地點，市府祭出嚴格審核措施，包括「全棟均供居家檢疫使用」及「控管一出一進」兩大原則。

市府表示，受理申請後將實地查核，並報請勞動部備查後，才開放雇主引進移工。

勞工局長吳威志表示，勞動部已修正移工入境居家檢疫方式，社福類移工需入住由政府安排的集中檢疫場所；產業類移工入住居家檢疫場所，由雇主或所委任的私立就業服務機構辦理，但須事先經縣市政府實地查核確認，報請勞動部備查後，才能引進移工。

目前全市有14家旅宿業作為移工的居家檢疫替代所，可提供800多間房間，正持續擴增中。

勞動部目前未禁止民宅作為居家檢疫地點，但為降低疫情風險，勞工局對居家檢疫地點採嚴格管控房號措施，同一房號一次僅受理一件申請案，待前一輪移工完成14天檢疫離開後，場所將全數消毒，勞工局實地查核。

(中時 )