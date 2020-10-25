隨著湖人今年拿下隊史第17次總冠軍，跟「小飛俠」布萊恩擁有長年交情的湖人總管佩林卡近日受訪時表示，今年1月底墜機身亡的布萊恩與二女兒吉安娜，早就預測到湖人今年即將登基，吉安娜甚至精準分析出湖人在今年季後賽的奪冠優勢。

「我記得吉安娜當面告訴我，湖人今年會拿總冠軍的，」佩林卡回憶，「湖人的優勢在於防守、身材與運動能力，到了季後賽，三分投射會變困難，球員壓力也會變大，由於湖人的身材條件與護框能力，其他球隊很難在你們身上得分。」

看來身為布萊恩最愛打球的女兒，吉安娜也遺傳到父親的分析能力，事實上湖人在季後賽就跟她預測一樣，靠著堅強防守奪冠，佩林卡說：「如果你回顧一下今年總冠軍賽G6，熱火上半場幾乎投不進球，防守才是支撐我們的最大力量。」

布萊恩更在2017年2月，也就是佩林卡才剛接任湖人總管，就告訴佩林卡，湖人會在兩三年內奪冠，佩林卡說：「我當時的感覺是他瘋了嗎？畢竟我們沒什麼薪資空間，也只簽了幾名自由球員，但布萊恩都這樣講了，我當然要盡力去做！」

(中時 )