受到新冠肺炎疫情影響，觀光客大幅減少，加上罷韓後高雄人氣似乎受到影響，原本人滿為患的六合夜市，面臨60年來最慘困境，生意更掉到只剩1成，就連六合夜市自治管理委員會總幹事也指出，這是前所未見的狀況。反觀去年7月高雄觀光日，六合夜市的盛況，網友不禁感嘆「沒比較沒傷害」。

據《中評社》報導，六合夜市自治管理委員會總幹事詹金翰表示，目前六合夜市生意最好時僅全盛時期的五成五，剩下四成靠國外觀光客，現在他們進不來，沒了韓流其他縣市的旅客也不來，60年來從未見過如此狀況，比起過去全年無休，現在有部分攤商平日彈性休息，6月也減收一次2700元的管理費。

高雄市長陳其邁昨（24）日特地走訪六合夜市，關心攤商生計，他表示，身為市長推廣在地美食與觀光責無旁貸，如何利用電商平台拓展商機，一定會跟大家一起努力，也會加碼活動活絡商圈，讓觀光客及在地民眾再到六合夜市消費，並透過轉型，目標吸引40歲以下的年輕族群。

六合夜市生意慘淡。（本報資料照／游定剛攝）

六合夜市的慘況持續引發討論，臉書社團「韓黑父母不崩潰」PO出去年7月6日高雄觀光日照片對比，直言「人潮如何編編就不多說了！看看上次韓市長去六合夜市的情形吧！」認為韓市長就是高雄的最佳代言人。

網友也說，當時韓總約去高雄，身為高雄人難得走進六合夜市，卻聽到攤販不屑韓流帶來的錢潮，「果然是沒比較沒傷害」「高雄人的選擇」「已經沒有動力去高雄了」，也有人說「高雄市民不喜歡太多人擠啦！」

網友比較六合夜市今昔人潮。（圖／摘自韓黑父母不崩潰臉書）

(中時新聞網)