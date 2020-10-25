鄭明典指菲律賓東方海面成了「颱風窩」。(翻攝自 鄭明典臉書)

第18號颱風「莫拉菲」於今天清晨2時生成，向西移動往呂宋島一帶前進並逐漸進入南海，氣象局長鄭明典指出，菲律賓一帶真的是「颱風窩」，幾乎每隔一星期就生成一個颱風，然後沿著類似的路徑移動，這是因為反聖嬰現象造成。

鄭明典在臉書表示，「颱風窩」一直生出颱風，走相似路徑是因為主導的天氣現象，反聖嬰的時間尺度長，所以大尺度的環境場變化緩慢，類似的條件激發出類似的短期天氣現象。

鄭明典過去曾指出，太平洋赤道區的冷海水也就是藍色部分很明顯、很大片，是反聖嬰現象的特徵，本來西太平洋海溫就比較暖，但反聖嬰現象讓溫度對比再增大，對流更容易在暖海水區的西太平洋發展，因此菲律賓東方海面的暖海水，還在持續孕育颱風的生成，這個趨勢還會繼續下去。

對此，網友紛紛留言，「感覺菲律賓人很辛苦」、「可以設宴，請他到台灣海域繞繞」、「真的很希望來一個給臺灣的各大水庫補補水…不然生在多都不來也是沒有用」。

太平洋赤道區的冷海水也就是藍色部分很明顯，是反聖嬰現象的特徵，使溫度對比再增大，一直有颱風冒出來。(翻攝自 鄭明典臉書)

(中時新聞網)