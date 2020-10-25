三星會長李健熙驚傳逝世 享年78歲 09:132020/10/25 中時新聞網 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據韓聯社報導，代表南韓企業界的三星集團會長李健熙25日於首爾三星醫院去世，享年78歲。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據韓聯社報導，代表南韓企業界的三星集團會長、南韓首富李健熙25日於首爾三星醫院去世，享年78歲。李健熙曾在2014年於家中突發心肌梗塞，雖然送醫後救回一命但也沒出院過，直至25日於醫院逝世。 (中時新聞網) #會長 #南韓 #三星 #集團 #李健熙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門軍神李光前殉國日 鄉親迎金身遶境巡安 19:522020/10/24 寶島 女偶像驚傳意外逝世得年17歲 七瀨雪乃最後訊息成遺言 17:022020/10/24 娛樂 光南創始店驚傳「11月熄燈」台南人淚喊：青春回憶再見了 23:022020/10/24 生活 國璽幹細胞研究登國際期刊 04:102020/10/23 產業特刊 李昕畫展 今衛理女中登場 04:102020/10/24 產業．科技 李㼈同台17歲校花女兒 美貌曝光網搶喊岳父 19:212020/10/24 娛樂 黃健豪推動在地職業籃球隊 完善台中籃球培訓 18:532020/10/23 體育 美麗灣爭議 環團2訴求要求拆除美麗灣 21:052020/10/24 寶島 環團怒轟 全民埋單美麗灣 04:102020/10/25 生活新聞 176cm「長腿姐姐」公開親弟帥照 大眼挺鼻超吸睛 11:102020/10/23 娛樂 國際熱門新聞 遭金正恩處決？李雪主神秘消失9個月 - 國際 三星會長李健熙驚傳逝世 享年78歲 - 政治圈 美大選重演2016？專家：主流民調忽略一大關鍵選民了 - 國際 最終辯論「中規中矩」CNN：一關鍵讓川普失算了 - 國際 致命亞洲殺手華盛頓州現蹤 每年奪去50條人命 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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