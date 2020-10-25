據韓聯社報導，代表南韓企業界的三星集團會長、南韓首富李健熙25日於首爾三星醫院去世，享年78歲。李健熙曾在2014年於家中突發心肌梗塞，雖然送醫後救回一命但也沒出院過，直至25日於醫院逝世。

(中時新聞網)