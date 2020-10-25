林書豪本月初替好消息電視錄製「信者無懼：林書豪分享會」影片，提到他10歲時跟媽媽說他未來要打NBA。台灣父母多半希望小孩讀書，林書豪兩樣都做到了，他後來就讀哈佛大學，打了9年NBA，淨資產預估4000萬美元(約台幣11.5億)。

豪哥10歲的時候差不多是「戰神」艾佛森(Allen Iverson)在NBA起飛的年代，根據名人故事網《Wealthy Genius》估算，艾佛森2020年的淨資產只剩100萬美元。艾佛森是選秀狀元、天之驕子，生涯薪資累積1.54億美元。豪哥是選秀落榜之後努力爬進聯盟的，總薪資6500萬美元，扣掉稅金與各項開支和負債，兩人的資產至今卻相差40倍。

賺錢對豪哥來說不是打球的首要目標，他在紐約尼克「林來瘋」球季的年薪僅有76萬美元，還曾借宿隊友家的沙發，他仍不願接受休士頓火箭3年2500萬美元開價，他寧願留在熟悉的紐約，可惜這由不得他。

艾佛森曾有一段荒唐歲月，日常生活是開趴、買珠寶，每月燒掉36萬美元，他能逃過破產已算幸運。豪哥向來以虔誠的基督信仰著稱，財務狀況正常多了，《Wealthy Genius》稱讚他是「謙遜、討人喜歡的傢伙，不鬧事也不搞肥皂劇，以自身的才華致富，不像一般美國名人貪婪地渴求金錢與鎂光燈。」

(中時新聞網)