演藝圈劈腿、偷腥醜聞爆不停！因參加《中國有嘻哈》節目大開知名度的嘻哈歌手黃旭，近日被爆帶正妹參加朋友聚會並唱KTV，過程卻先帶妹單獨離開，而黃旭早已結婚當爸，女方身分也被起底，網一看驚呼是曾拿出私訊自揭是超級偶像吳亦凡女友的網紅「小G娜」。

陸媒《優酷》貼出一段跟拍影片，畫面中是已婚嘻哈紅星黃旭，當晚他與朋友聚餐，雖是一群人相聚，但明顯他跟身旁一名穿藍色衣服的正妹較為親近，互動相當親暱，一行人續攤唱KTV直到深夜，黃旭竟先行帶著正妹搭車離開，還貼心幫女方拿包包。

影片曝光後，網友很快認出女方身分，竟是自稱曾是前EXO成員、大陸當紅偶像吳亦凡舊愛的網紅「小G娜」，至黃旭，則是《中國有嘻哈》知名選手，雖然才30歲，但早已死會的事情人盡皆知，而即使有人影片覺得黃旭舉止紳士，沒有太親暱，但畢竟深夜跟網紅單獨出入，仍是引發大爭議，讓人直嘆「黃旭有孩子的呀」。

與黃旭鬧出緋聞的小G娜，則是網友相當熟悉的網紅，因她2016年就曾捲入吳亦凡花心史，表示自己是定居加拿大時，被也跟媽媽住當地的吳亦凡追求後交往，她甚至提供整批私訊，證明自己為愛當空中飛人陪伴吳亦凡，甚至為了他曾躲酒店跟他祕密同居2周，怨嘆：「每天一個人在家抱著手機等你消息，可現在你卻消失了 」，只希望吳亦凡能勇於承認她的存在，但事後遭到吳亦凡公司駁斥，還說要究責。

(中時新聞網)