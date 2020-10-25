最後一集 謝謝你們！ 在這邊祝大家 風調雨順 國泰民安 相信這是我們現在最應該必須的 綜藝玩很大Mr.Player 由林柏昇 KID 發佈於 2020年10月24日 星期六

小鬼黃鴻升上月猝逝，留給外界無限惋惜，24日他主持的《綜藝玩很大》，播出他生前錄影的最後存檔，最後5分鐘更精心為他準備片花，紀錄小鬼2年多來的身影，搭上特製動畫他回歸星際畫面，「地球任務解除，馬上回歸星球」，逼哭玩粉。

《綜藝玩很大》24日播出小鬼生前錄影的最後存檔，紅隊蒐集他2年來的各種身影，還有他那充滿活力的聲音，剪成片花悼念，最後更結合動畫，讓他搭上飛碟航向外太空，寫著「地球任務解除，馬上回歸星球。」

《玩很大》最後5分鐘製作片花悼小鬼。(圖／翻攝自PTT)

背景還出現小鬼的聲音「謝謝你們，拜拜」，字幕最後也打上「謝謝你留給地球，許多愛與能量的作品」，讓玩粉看完都再次淚崩。而同為主持戰友的KID，也在臉書發文「最後一集，謝謝你們！在這邊祝大家，風調雨順，國泰民安，相信這是我們現在最應該必須的。」

小鬼猝逝後，讓吳宗憲和KID悲慟不已，《玩很大》更一度停工，近日兩人收起悲傷，針對節目未來規劃討論，吳宗憲直言：「目前不會有新人選，有人頂替會傷感」。

(中時新聞網)