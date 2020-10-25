賴姓男子撥打110報警謊報遭搶，當警方獲報趕到後，賴男竟著當員警面前，再撥打110謊稱東西被偷、有人搶銀行，員警將賴帶回訊問，發現賴身上藏有1把折疊刀，警訊後依《社維法》將賴移送裁罰，法官共裁罰賴4000元。

警方調查，賴男10月5日上午11時52分，以行動電話撥打北市警察局110報案專線，先謊稱在寧安街1號遭人搶奪，中崙派出所員警獲報趕往，起初警方未發現報案人賴男，員警經接獲通報再趕往延吉公園，發現根本沒發生搶案。

但賴竟故意在員警面前，分別於12時6分、12時25分2度撥打110報案專線謊稱遭竊盜、有人搶銀行，員警將賴帶回訊問，查獲賴身上有折疊刀1把。賴坦承打110報案2、3次、折疊刀是他的。警訊後依《社會秩序維護法》移送裁罰。

法官認為，賴無故持有具殺傷力之刀械，又一再謊報，無端耗費警力資源，依《社維法》「故意向公務員謊報災害」、「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」各裁罰2000元，共裁罰4000元。

(中時 )