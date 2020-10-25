國民黨今年盛大慶祝台灣光復，遭綠營解讀唱和對岸一中原則。前總統馬英九痛批，種種荒謬的言論，凸顯部分人士對歷史的無知及國家認同的混亂。把台灣光復與中共的「一中原則」胡扯在一起，實在太離譜，「希望民進黨的朋友多讀一點近代史再批評，比較有水準。」

馬英九批評，今天是臺灣光復75週年，對於紀念這個重要的日子，民進黨居然有人說，這是與對岸唱和「一中原則」，配合中國大陸對臺灣進行政治鬥爭與操作，還有人堅持以「終戰」的說法來否認臺灣光復的史實。種種荒謬的言論，凸顯部分人士對歷史的無知及國家認同的混亂。

馬英九也在臉書上完整敘述歷史脈絡，馬表示，台灣人民對日抗戰是從清廷割讓臺灣開始，比1937年七七事變早42年；1894年，甲午戰敗清廷割讓台灣，丘逢甲當時寫下「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」，反映台灣人錐心之痛。

台灣割讓後，日軍在桃園、新竹、苗栗、彰化、臺南及屏東等地分別遭受強烈抵抗，台灣人用農具對抗日軍，卻仍士氣高昂。1915年台南爆發噍吧哖（西來庵）事件，之後再轉為非武裝抗日。眾多抗日志士，他們以行動證明臺灣人展現台灣主體性，效忠的祖國絕非日本。

馬指出，歷經甲午戰敗、乙未割臺，國父乃立志推翻滿清、建立民國。因為日本在1931年「九一八事變」時侵略東北，培植「偽滿洲國」，蔣中正主張「恢復高（麗）臺（臺灣），鞏固中華」，在1941年對日宣戰時廢止《馬關條約》，並於1943年《開羅宣言》中要求日本歸還東北、台灣與澎湖。抗戰勝利，台灣才得以光復，重返中華民國版圖，也才有今日的自由民主與繁榮。

馬英九表示，台灣光復終結了日本50年的高壓殖民統治，也告慰乙未抗日熱血犧牲的台灣軍民。紀念台灣光復，更是紀念中華民國與台灣唇齒相依的密切關係。因為中華民國抗戰勝利，才有台灣光復；有台灣光復，中華民國在台灣才有正當性及合法性；沒有台灣光復，又哪來蔡英文總統口中的「中華民國在台灣屹立」？紀念這段攸關國家存亡的歷史，應是每任中華民國總統責無旁貸的重任。

馬提到，至於中共在八年抗戰中的角色，在蔣中正的領導與號召下，中共確實有參加抗戰，並獲得國軍第十八集團軍與新四軍的番號。但是，中共參加的絕大多數是敵後游擊戰，正面作戰除平型關之役外，絕大多數是在國民政府蔣委員長領導下進行的；光復台灣的主張，也是蔣在「九一八事變」後就提出，並成為國民黨的政策。

馬批評，把台灣光復與中共的「一中原則」胡扯在一起，實在太離譜，希望民進黨的朋友多讀一點近代史再批評，比較有水準。

(中時 )