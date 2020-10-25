寬容是民主社會發展的重要基石，台師大設計系教授林俊良設計《Tolerance（寬容）》海報作品，以不同色彩呈現立場相對的二人輕吻彼此，盼能喚醒大家應尊重彼此不同觀點與立場，共創和諧社會，作品接連獲美國、厄瓜多等三項國際設計大獎。

林俊良表示，他的《Tolerance（寬容）》作品，是受紐約時報藝術指導、國際知名設計師Mirko Ilic邀請，為「Tolerance(寬容)」國際海報巡迴展而製作的作品。

林俊良說，寬容，即允許他人不利行動或判斷，耐心而毫無偏見地容忍與自己的觀點或公認的觀點不一致的意見。因此，畫面上他以不同色彩呈現立場相對的二人輕吻彼此，來表達應尊重、寬待彼此間不同觀點與立場。

林俊良近日以《Tolerance（寬容）》海報設計，奪2020美國傳達藝術設計年度卓越獎（Communication Arts），並登上該國際專業設計期刊封面，為台灣爭取難得的國際榮譽。此項競賽也是全球設計界少數年度最重要比賽之一。

美國傳達藝術設計獎是一個競賽難度與專業度更高於德國紅點設計獎的國際大獎，被列為教育部設計戰國策視覺傳達類第一等獎，該比賽共分16類，全球每年能獲此獎項的專業設計師少之又少。

此外，這項作品同時獲得美國Graphis設計年鑑最高榮譽–白金獎。Graphis 雜誌於1944年在瑞士蘇黎世首次出版，1980年代末期總部從蘇黎世遷往紐約市，是國際重要的專業設計雜誌，更是在設計界譽為「聖經」的權威性雜誌。Graphis Design Annual 設計年鑑為Graphis最著名之設計競賽，為全球指標性的設計大賽。

再者，第三屆厄瓜多國際海報雙年展於今年10月聯合盛大展出，該項賽事共有來自84個國家、1萬1396件參賽作品，僅400件作品入選，林俊良近期有5件作品入選，其中Tolerance（寬容）海報更獲得「社會、文化和政治海報類」榮譽獎！

(中時 )