儘管隨著快艇今年季後賽提前在西區準決賽止步，「雙星」里歐納德、保羅喬治就被謠傳可能遭到快艇交易其中1人，才剛接任快艇總教練的泰隆盧，最近隨即親上火線澄清，強調快艇並未打算進入重建，里歐納德與喬治將待快艇很久！

「我認為里歐納德與保羅喬治會在這裡待上很長時間，」原本擔任快艇助教且跟球員關係不錯的泰隆盧表示，「以他們現在所面臨的處境，或是他們當前的需求，就是留在快艇繼續聯手，我們必須創造一個偉大環境，努力幫助兩人贏球。」

泰隆盧也提前預告快艇未來的戰術思維，將是採用快速球風，節奏也會打快，在防守上，更會帶來全新的策略，甚至在使用里歐納德、保羅喬治的方式上，泰隆爐也將做出改變，將讓兩人錯開更多時間，分別單獨待在場上打較長的時間。

問題是在今年季後賽期間，里歐納德雖然保持應有狀態，卻遭爆料享受太多特權，引發不少快艇隊友不滿，保羅喬治狀態更是不夠穩定，且在場上經常出現當機情況，要如何解決這些棘手問題？恐怕將是泰隆盧在休兵期努力思考的課題。

(中時 )