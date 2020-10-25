國民黨立委陳玉珍先前跟著國民黨團攻佔立院，一戰成名，也成為新一代女戰神，不過她也越來越多變，不僅拿掉眼鏡、全妝上節目，甚至還穿上低胸洋裝，讓人眼睛為之一亮。昨（24）日陳玉珍在臉書PO出泡溫泉的照片，小露香肩，再度讓網友驚艷，直呼「貴妃出浴」！

陳玉珍近來開始穿起洋裝、化妝，比過去更會打扮，更有女人味，對於使用交友軟體也侃侃而談，相當大方，並羞曝曾交過外國男友，而最讓自己心動的對象，要頭腦清楚，並懂文學，最好能吟詩作對。

此外，陳玉珍還是個學霸，台大中文系，輔系法律畢業，在日本九州大學、北京大學攻讀碩士，甚至到哈佛進修過。先前也遭國中學妹爆料，當年陳玉珍在學成績、校刊投稿與各項比賽皆名列前茅，是師長、學弟妹心中的典範。

昨日陳玉珍突在臉書放上到宜蘭泡溫泉的照片，雖然燈光相當昏暗，但仍隱約可見她小露香肩。網友表示，「露肩了」「貴妃出浴」「限制級喔！」「適當放鬆是必要的」「有必要適時放鬆一下，泡湯真是不錯的選擇」，但也有人說「天啊……我的眼睛，我的眼睛啊」。

國民黨立委陳玉珍分享到宜蘭泡溫泉，小露香肩。（圖／摘自陳玉珍臉書）

(中時新聞網)