桃園市議員王浩宇過去的爭議言論頻傳，富有「不分區議員」的惡名，而也因為他頻頻對外亂講話，更在前高雄市議會議長許崑源過世時的不當言論，直接導致他的罷免案遭到熱烈討論，而近來他又多次預言2022年國民黨在桃園市長的人選，讓人傻眼，「罷王團體」忍不住怒轟：中壢人只在乎罷免王浩宇這張票甚麼時候能投！

王浩宇日前預言前高雄市長韓國瑜將會在2022年到桃園參加市長大選，引發熱議，但是經過多方討論、舉證，發現王浩宇所說的根本就是「瞎猜」，所謂知情人士、韓營內部人士，都是王浩宇的一相情願，資深媒體人陳揮文更在政論節目上當場打臉王浩宇，網友更感嘆一介議員竟然連個名嘴都說不贏。

而對於王浩宇惡意對外不停散波錯誤言論，「罷王團體」也相當憤怒，更是在臉書粉專上指出，王浩宇無的放矢的行為讓人難以忍受，而且老實講，桃園人目前根本就不關心2022年大選的事情，因為時間還久，事情變化的機會太大，實際上中壢的人們更關心的，則是「罷免王浩宇」這張票甚麼時候要投！他們何時才能擺脫這個頂著中壢人的名號、在外不停招搖撞騙的議員！

目前罷免王浩宇投票的連署已經進入第二階段的尾端，3萬多份的連署書已經在選委會進行審核，若成功過關，選委會將公布第三階段正式投票的日期，屆時中壢的民眾將可以正式決定王浩宇的去留。

(中時新聞網)