第18號颱風莫拉菲(MOLAVE)今天生成，未來將往西前進入南海，周四登陸越南，莫拉菲颱風與東北季風冷空氣配合下，將在周三、四(28、29日)影響台灣的北部、東半部，帶來降雨，冷空氣周四南下、周五達最強，下探15、16度。

彭啟明在臉書PO文，莫拉菲目前位於台灣東南方1200公里處，菲律賓東方近海，以時速25公里速度向西前進，未來將向西通過南海登陸越南，對台灣無直接影響，留意周三四外圍水氣北上，北東雲多偶雨，但莫拉菲位置更偏南，有多少的水氣會北上仍有變動空間。

像今天一樣偏乾偏涼的穩定天氣會持續到周二(27日)，接著周三、四受到莫拉菲颱風帶來水氣的影響，北部、東半部的雲量增加、有降雨機會，到了周五(30日)之後又回到偏乾的東北風型態。中南部則一直是穩定天氣，隨著日照南移，高溫逐漸下降，不過都還是有28、29度，要留意日夜溫差偏大。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿，周四比前波略強的冷空氣開始南下、周五達最強，北台轉冷，其他地區氣溫亦下降；周五晚、周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至15、16度左右，有機率再創入秋新低。

(中時新聞網)