受到新冠肺炎疫情影響，各大夜市生意一落千丈，尤其台北市最具指標性的美食天堂「士林夜市」，遊客數幾乎腰斬，有攤販透露，整個商圈大小攤位已經倒閉了100多家，店家一少，遊客造訪意願更低，形成惡性循環。

士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

疫情衝擊，觀光旅遊業首當其衝，少了外國觀光客，生意原本就已經搖搖欲墜的夜市災情更慘重。根據士林夜市當地攤商透露：「該倒的都倒光了，沒看過士林這種慘況！」過去人聲鼎沸的盛況不再，整個商圈大小攤位至少已倒閉100多家，店一變少，本地客上門意願更低，生意幾乎掉到只剩一成，不少店家只好趕緊找外送平台合作。

有網友在PTT上分析，人潮在線上，不跟上時機、只為了抽成斤斤計較，早晚會被淘汰，看看每個攤販前都有Ubereats或熊貓在等，就知道現在夜市攤販都得跟外送合作了，而且夜市越來越不需要商圈化，最急的應該是房東。

有店家坦承，假日雖然逛街的人看似不少，但其實大家手上都沒有拿提袋，代表沒有消費、停留時間也不長。有不少網友批評，許多夜市過去為了搶攻外國觀光客逐漸失去特色、品質，甚至開高價宰殺觀光客，也是造成夜市沒落的原因之一。

(中時新聞網)