23日新北市林口區發生砍人命案，55歲的蘇姓男子不滿56歲洪姓男子積欠上億元，上午6時許，雙方爆發口角衝突，洪男一氣之下拾開山刀就要砍向蘇姓男子，卻反被蘇男奪刀，朝洪男脖子及腹部猛劈，最終不幸身亡，臥倒於公廟前，洪男家屬聞訊後，悲痛欲絕表示「觀音媽早已警告，要遠離蘇男」，否則有性命之憂，不料，還是發生令人遺憾之事。

23日上午6時許，蘇男開車經過公廟，恰巧洪男從洗車廠步出，雙方因債務問題爆發口角，蘇男不斷逼問「債務如何算？」洪男則怒回「關我什麼事？」隨後便拿起身邊的開山刀就朝蘇男揮砍，不料，卻遭蘇男一把搶過，蘇男便朝洪男腹部、頸部猛揮砍數十刀，嘴裡還不斷大喊「欠我上億元」，直到蘇男倒地不起才放手，便驅車離去。

據《東森新聞雲》報導，洪男妹妹聞哥哥死訊後，悲痛地表示「其實觀音媽早已警告過他，哥哥要遠離蘇男，否則會有性命之憂。」她透露蘇男她也認識，甚至曾經出面懇求拜託「放過哥哥一碼」，事實上，死者洪男與蘇男本是多年的好友，卻因為債務關係起糾紛，雙方撕破臉。

據悉，蘇男是林口的大地主，在新莊、林口皆有土地，不過，疑似因近年身體狀況欠佳，擔憂遭積欠的款項無法收回，才會憤而行兇，整起事件警方也深入調查中，蘇男也被警方依法移送新北地檢署。

(中時新聞網)