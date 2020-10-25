為紀念中國人民抗日戰爭勝利暨台灣光復75週年，由中國人民抗日戰爭紀念館主辦，北京和平教育基金會、北京中國抗日戰爭史研究會協辦的「紀念台灣光復75週年線上展覽開通儀式暨學術座談會」於今天（25日）在盧溝橋中國人民抗日戰爭紀念館舉行。

主辦方表示，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。1895年，日本帝國主義通過侵略戰爭，強佔台灣並實行殘酷的殖民統治，成為中國近代史上慘痛的一幕。日本侵佔台灣50年期間，台灣同胞為保衛家園，維護民族尊嚴，持續進行武裝和非武裝抗日。抗戰勝利後，台灣光復，回到了祖國懷抱。

台灣同胞在長達50年的抗日曆程中，先後有數十萬人為國捐軀，以慷慨赴死的英雄氣概譜寫了氣壯山河的民族史詩。台灣同胞英勇抗日的史實，體現了台灣同胞光榮的愛國主義傳統和抵御外侮、寧死不屈的民族氣節。

目前，散落在全台各地及大陸東南沿海地區的大量與台灣同胞抗日相關的遺址、遺跡，既是台灣同胞抗日歷史的重要載體和見證，也是日本對台灣進行侵略和殖民統治罪行的鐵證，為今人及後代瞭解那段歷史提供了最直觀、最感性的實物資料。

近年來，中國人民抗日戰爭紀念館和有關單位先後數次派出專人奔赴台灣，踏訪台北、台中、花蓮、澎湖等22個縣市，總行程16000多公里，尋訪抗日遺跡，拜訪了眾多台灣知名人士和抗日誌士親屬，共拍得各類史蹟416余處，採集照片資料6萬余張。同時，組織專人在浙江杭州、金華以及福建福州、武夷山、永安、龍岩、漳州、泉州、廈門等地拍攝反映台灣同胞在大陸抗戰的遺址遺跡，總行程2000多公里，共拍得各類遺址遺跡29處，採集照片資料2000余張。這是第一次對海峽兩岸涉及台灣同胞抗戰遺址遺跡比較完整地拍攝、收集、整理，成果豐碩，價值極高。

在台灣光復75週年之際，中國人民抗日戰爭紀念館經過精心挑選，分類編排，在館官網——中國抗戰勝利網隆重推出「綠水青山待我還——台灣同胞抗日遺址遺跡攝影展」，以線上展覽的形式紀念台灣同胞英勇抗日的愛國精神和為中華民族所建立的不朽功勳！該線上展覽共分為「四百萬人同一哭，去年今日割台灣」「願人人戰死而失台，決不願拱手而讓台」「與其生為降虜，不如死為義民」「同胞須團結，團結真有力」「欲救台灣，先救祖國」「雪馬關之恥，恢復河山從茲始」六個部分，首批展出照片205張，今後將逐步上線更多照片。

中國人民抗日戰爭紀念館館長表示：「我們衷心期望以這一展覽上線為契機，增進兩岸同胞對於抗日戰爭歷史的共同認知，消除隔閡和誤解，拉近彼此之間的心理距離，大力弘揚偉大的抗戰精神，牢記歷史，緬懷先烈，珍愛和平，開創未來，為推動兩岸關係和平發展，促進祖國和平統一，實現中華民族偉大復興的中國夢共同奮鬥！」

市委有關部門負責人、涉台專家學者和台灣同胞參加紀念台灣光復75週年線上展覽開通儀式暨學術座談會。

(中時 )