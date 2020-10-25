高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，休養生息、專心陪家人，偶爾也會出席公開活動，或在臉書與支持者互動。今（25）日適逢九九重陽節，韓國瑜提醒大家，好好陪伴家中長輩，聽他們分享老一輩的大智慧，並祝所有長輩永保安康。

韓國瑜在臉書表示，農曆9月9日，是大家所熟知的九九重陽節，而九九唸起來「長長久久」的含義，也讓這天又多了個「敬老節」的別稱。

韓國瑜提到，曹操的嫡長子曹丕，曾寫信給鍾繇說「九九乃長壽日，可聚會也」；詩人王維也在《九月九日憶山東兄弟》中寫道「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」，可見重陽節對華人來說，著實是個思念家人、適合團聚的重要日子。

今日正好是星期天，韓國瑜邀大家好好陪伴家中的長輩，聽他們說說話、分享老一輩的大智慧，也祝福所有最可愛、最睿智的長輩們壽比南山、永保安康！

韓國瑜PO文一出，吸引大批網友留言，「今天也是台灣的光復節，我們在等您的帶領，一起再把中華民國撐起來！」「真的很想念您」「韓總，好好休息。當您覺得該回來時要記得發穿雲箭。我們等您回來」「我最想念，也最想等的一個人」。

農曆九月九日，是大家所熟知的九九重陽節，而九九唸起來「長長久久」的含義，也讓這天又多了個「敬老節」的別稱。 古時，曹操的嫡長子曹丕曾寫信給鍾繇，說：「九九乃長壽日，可聚會也」;... 由韓國瑜發佈於 2020年10月24日 星期六

(中時新聞網)