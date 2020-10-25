杜蘭特、厄文兩名籃網球星又在彼此吹捧了，這次還把艾佛森牽扯進來！杜蘭特最近上到《Ringer》資深記者比爾西蒙斯播客節目，公開讚揚自己籃網隊友厄文比艾佛森還要強大，卻又擔心自己得罪到艾佛森，竟然要求這段錄音不要播出。

「在我看來，厄文比艾佛森還要強大，我是從技術角度去做比較，厄文的控球比較好，」杜蘭特在節目上說，「但這段錄音是不是該剪掉別播出去，因為我不想跟艾佛森發生任何不愉快，我不希望這段錄音流出，我只是說出自己感覺。」

擺明敢說又不想面對後果的杜蘭特，接著繼續吹捧厄文有多強大，「去年打總冠軍賽期間，我告訴我的朋友，看厄文打球就會感覺開心，你知道他必定是歷經苦練才有這種實力，他所擁有的技巧屬於不同檔次的東西，你想學都沒辦法。」

「我從來沒有看過任何人蓋過厄文的上籃，他的身高只有188公分，我卻沒有看過有人可在他上籃時賞他火鍋，」還沒跟厄文在場上聯手的杜蘭特說，「因為他旋轉球的技巧很棒，反正我就是對他充滿敬意，我從沒看過像他這樣的球員。」

(中時 )