香港宣布與新加坡達成原則性協議，推行雙邊「航空旅遊泡泡」，促成地區間有限度往來及旅遊。港媒報導，消息指，香港與新加坡建立的旅遊泡泡最快要11月下旬至12月上旬才能開始，港府也正於機場進行快速測試的試驗。

東網報導，港府上周公布與新加坡已就「旅遊氣泡」達成原則性協議。商務及經濟發展局表示，衞生署和機管局正研究旅客到港後的檢測方法，例如在香港機場設立快速測試。

據指出，由於需預留時間在機場建立實驗室、安排人手及做演習，相信香港與新加坡旅遊泡泡仍需一段時間。若在機場內做快速測試做法可行，可推展至所有外遊旅客。

香港與新加坡有關協議分5大點，包括旅客需接受兩地互相承認的新冠病毒陰性檢測報告；旅客往來目的不受限制；相關旅客要乘坐特定航班，不接受轉機客同機；往來免除「疫監」；兩地可按疫情發展增減條件，相關計劃望數周內落實。

另ㄧ方面，台港關係密切，但香港正與全球十一個國家地區商討建立「旅遊泡泡」，當中卻不包括台灣。輿論指，港府不與台灣商討，明顯是政治考慮。

(旺報 )