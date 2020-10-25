今年是韓戰70周年紀念。有網友好奇詢問，為何美國當初擁有最先進技術，但是最後卻輸給大陸？話題一出，引發網友熱烈討論，有鄉民認為，因為大陸發動人海戰術，還有鄉民認為，因為當時美國白宮和人民普遍反戰，更有觀點認為，美國預測失準，沒有想到大陸真的會參戰。

網友brbear在批踢踢發文表示，美國有最先進的飛機、戰車，火力強大科技先進，又有麥帥等二戰老將領導，想要贏並不難，但中國出兵後，美國從鴨綠江被殺回三十八度，可以說是顏面掃地，那時美國已經是最強洋人，為何打不贏中國黃種人？

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

對此，底下網友表示，「都打到鴨綠江了你還想怎樣」、「越戰說美軍輸就算了 韓戰那個戰果你說美軍輸？而且越戰美軍可是打了幾十年」、「因為人海戰，殺到手軟崩潰」、「你一定也覺得日本二戰打不贏中國」。

但也有網友認為，「因為最大的敵人在白宮」、「因為當時是民主黨的杜魯門當總統」、「麥帥贏的規劃都被杜魯門拒絕，白宮根本不想贏」、「杜魯門下令炸鴨綠江橋只能炸韓國端不能炸中國那一半，有這種三軍統帥能贏才有鬼」、「因為美軍最大的敵人一直都是在白宮」、「杜魯門根本不想贏，你要麥克阿瑟怎麼贏」。

美國當初參與韓戰主要原因，是為避免蘇聯勢力擴大，以免重蹈當時容忍希特勒入侵捷克、波蘭而導致世界大戰的覆轍。約瑟夫．古爾登所著的《朝鮮戰爭：未曾透露的真相》一書中指出，當時美國的情報與政治判斷錯誤，認定中共不會參戰，才會對麥克阿瑟主張一路北進追擊北韓軍隊完全不加阻攔。

美國前國務卿季辛吉在他的著作《大外交》裡指出，當時大陸領導人毛澤東認為如果不在朝鮮半島阻擋美軍，很可能會被迫在大陸領土上與美國交戰。因此，在國家安全與主權的考量下，大陸被迫參戰，那時美軍已攻下鴨綠江畔，大陸志願軍參戰後，一度把美軍逼退300公里，不只收復北韓首都平壤，連南韓首都漢城都攻了下來。此後，中美雙方在戰場上為持2年半膠著態勢，最終大陸志願軍、北韓人民軍與美國為首的聯合國部隊在板門店簽訂停戰協議。

(中時新聞網)