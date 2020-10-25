前台北市後備指揮部中校李志交，被控藉督導「口罩國家隊」工廠生產機會，偷走1500片口罩，被依貪汙罪起訴。在押的李志交日前以他不可能逃亡，且被停職無法串證，質疑遭「押人取供」，聲請撤銷羈押，但法官認其聲請無理由，裁定駁回。

李志交被控藉督導「口罩國家隊」工廠生產機會，與昔日部屬上士張政陽，在今年2月23日、24日偷走1500片醫用及外科用口罩。事後李賣掉1000片口罩獲利8000元，被依《貪汙治罪條例》侵占公有財物罪起訴，移審後仍遭羈押禁見。

李日前以軍人出國須經申請核准，他不可能逃亡，且證人在偵查中均已具結，物證亦被扣押，沒有串證或滅證可能，加上他已被停職，無能力影響其他軍職證人，質疑有「押人取供」之虞，聲請撤銷羈押處分。

但法官認為，李涉犯侵占公有財物罪嫌疑重大，涉最輕本刑10年以上徒刑之重罪，有逃亡高度可能，雖李已被停職，但逃亡並不限於出境出海，若在國內藏匿、躲避追緝，仍會影響日後追訴、審判進行，認定李有逃亡之虞。

況且李自2000年自陸軍官校畢業，2018年起陸續調任台北後指部中校綜合科科長、中校作戰指揮官、苗栗縣後指部後備服務科科長，具有軍中一定資歷及人脈，在後指部內有相當影響力，有羈押必要性，聲請撤銷羈押無理由，裁定駁回。

(中時 )