高科大師生研發的阿波羅太陽能車第8代，只需利用太陽能蓄電就能啟動，最高時速可達150公里，更曾代表台灣在世界賽奪得佳績。（洪浩軒攝）

適逢高科大模具系50周年慶祝大會，系方特別將近年來自行研發的相關產品，擺設攤位供大家參觀，展場最特別的莫過於阿波羅太陽能車，這台車利用太陽能蓄電就能啟動，最高時速可達150公里，更曾代表台灣在世界賽奪得佳績。

最新的阿波羅太陽能車第8代外觀酷炫，車頂一片片的太陽能板是由學生們製作拼貼而成，車子側身則是以金黃色烤漆呈現，此輛太陽能車及設計團隊，曾受邀參加澳洲世界太陽能車挑戰賽，也是全國唯一受邀參賽的隊伍，在巡航組競賽獲得世界第6名的佳績。

阿波羅太陽能車8代不同於以往競速型太陽能車或一般房車外型，高科大師生們設計出符合空氣動力學且低風阻的流線造型，不僅可以追求速度與快感，行徑間的平衡效果也更加穩定，也因此阿波羅太陽能車8代才有辦法在澳洲世界賽完成巡航3000公里的里程碑。

高科大學生孫培棋表示，目前以高雄的天氣來說，阿波羅8代利用上午10時到下午14時之間的陽光，以時速70公里穩定駕駛，可以持續行駛1000公里以上，經過他們測試，阿波羅8代最快時速可達150公里，而穩定巡航時速則可以快達120公里，所以若屏除法規，阿波羅8代也可正常行駛於高速公路。

高科大學生黃智彬表示，目前他們也正在積極製作阿波羅太陽能車新款車輛，因為近年來環境議題特別受到關注，有別於第8代比賽車，新推出的阿波羅9代，將會模擬一般房車樣式設計，希望為來太陽能車合法後，可以符合民眾需求更普及化，屆時必定對空汙情況有明顯改善。

(中時 )