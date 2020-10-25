價錢標錯又惹出爭議！一位許姓男子因安排小琉球之旅，透過網路訂了一間漂亮的民宿，住一晚只需花費280元，他隨即下單。沒想到，訂完房不久就接到業者致電，告知他網站標價有誤，許先生不甩店家失誤，店家也不甘承受損失，雙方喬不攏。

據《東森新聞》報導，一位許姓男子透過網路訂了一晚價值280元的小琉球民宿，豈料，卻在幾日後接到業者的電話，業者表示網頁標價錯誤，不小心「漏標一個0」，房間的原價應該是2800元，同時也釋出善意，提議許先生以一晚1800元入住，還限期三天需回應，否則將取消訂單。

對此，許先生完全不能接受，他控訴，業者標價錯誤卻先檢討消費者，氣憤的說，「這是立刻漲價的意思嗎？」；民宿業者眼看客人態度強硬，無奈的說：「我們也是做正當生意，這樣至我們於死地，真的不知道這個社會是怎樣。」也提到若只每晚只收費280元，就連清潔房間、早餐的成本都賺不回來。

屏東縣消保官對於此事件則表示，業者在網路上標價經消費者下單，就代表訂單成立，倘若消費者無法接受這筆訂單的替代方案，業者也不能夠強行要求，更沒辦法擅自取消訂單。

(中時新聞網)