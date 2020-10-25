楊明外型陽光俊俏，經常被相中演出正義的角色，尤其是飾演警察，被封為「警察專業戶」，一度受到電視台力挺，但他沒能在生活中自我約束，自2005年因酒駕遭到冷凍，好不容易復出，2個月前又再犯，還撞倒80年歷史遺產古牆，當時被猜測恐須付出慘痛代價，如今最終判決出爐，結果讓眾人憤怒，痛罵荒謬。

據《東網on.cc》報導，楊明8月時駕駛賓士座車，過彎時疑似失控，直接撞上當地古蹟，古牆應聲倒塌，而警方到場時，發現楊明身上明顯有酒氣，遂要求他接受酒測，但楊明拒絕，警方只能先將他帶回警局扣留調查。

事發後楊明因撞毀古蹟又不配警方執行公務，苦心重建的正面形象再遭嚴苛考驗，而由於被撞爛的石牆雖非高級別古蹟，仍具有相當的歷史意義，因此需要專業級修復，預計楊明得賠償包含重建及人事費用，高達百萬費用，沒想到如今僅被判須賠4000港幣(約台幣1.5萬)，跟當初預估落差懸殊，連香港中科興業董事總經理潘焯鴻都公開痛批荒謬。

據悉，修復古蹟石牆的程序頗繁複，不僅要人事費用，還需道路管理成本，即便用被撞掉的舊石塊修補，也需上萬港幣，因此判決結果，讓外界質疑路政署包庇肇事者，幫助楊明省錢以及減低他受到外界輿論的壓力，但此事卻引發外界反彈，直呼不公平到很誇張，反倒引發軒然大波。

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(中時新聞網)