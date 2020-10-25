近日，大陸發生一起離奇水庫溺斃事件，不過整個案發過程影像曝光後，讓網友忍不住驚呼「太可怕」。畫面中，一名身穿橘黃衣服的女生正蹲下綁鞋帶，不料，遭穿黑衣的友人從後方推入水中，兩人於水裡糾纏好一會兒後，水面回歸平靜，雙雙溺斃。

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

據《澎拜新聞》報導，兩人與本月12日於「無想山國家森林公園」的無想寺廟水庫旁，兩人本在交談，黃衣女子發現鞋帶脫落後，便蹲下將鞋帶繫上，豈知，這時穿黑衣的友人，竟朝後方冷不防地將她推下水，兩人一塊跌入水中，在水中先是互相拉扯、扭打及掙扎後，數十分鐘後，便溺斃。

整個事發過程於21日被放上網路，許多網友看了直呼毛骨悚然，而該水庫的負責人也證實確有此事發生，警方在事發當日也有接獲報案，水庫方也有提供船隻協助救援，對具體搜救狀況不便多透露，目前警方也已介入，正著手調查整起事件。

據悉，這兩名女子是好閨密，但黑衣女子患有憂鬱症，長期服用抑制憂鬱相關藥物，而當日，黃衣女子為了陪伴閨密散心，兩人計畫一同至溧水區無想山水庫景區遊玩，沒想到卻因此發生意外。而影片曝光後，不少網友看了直呼「太驚悚」、「這不是憂鬱症，這是殺人犯」、「感覺黑衣服在水裡也是把黃衣服壓在水裡啊！」

(中時新聞網)