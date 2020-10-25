NCC明天將舉行中天新聞台換照聽證會，外界傳言政府可能不給中天換照，社會各界都對此表達不滿聲音。資深媒體人黃年在《聯合新聞網》撰文指出，中天基本立場是反台獨，這才是這場政媒衝突的一切根源，其他都是衍生枝節，「民進黨應包容與保護一個不贊同台獨、主張兩岸和平交流的電視台，讓台獨接受民主的選擇與檢驗。」

黃年表示，民進黨應當警覺，台灣是一個「台獨」享有言論及推進自由的地方，既然「沒有人需要為了他的政治認同道歉」，則民進黨就更應包容與保護一個不贊同台獨、主張兩岸和平交流的電視台，讓台獨接受民主的選擇與檢驗。

黃年指出，民進黨認為「台獨」是「國家安全」，也應包容有些媒體說「兩岸和平交流」才是「國家安全」。何況前國安會秘書長邱義仁都說「除非瘋了才搞台獨」，則更應包容有些媒體也反台獨。

黃年認為，民進黨應從台灣社會的這個矛盾看中天事件，勿用其他理由來掩飾自己想要全盤「獨化綠化民進黨化」媒體的政治陰謀。「刀下留人，蔡英文要留中天新聞台一個活口。何必趕盡殺絕，不可全碗捧去。」

黃年強調，戒嚴時代開始他就反台獨，認為台獨不是台灣的國家生存戰略。即使現今「台獨」聲浪凌駕了「反台獨」，他仍絕對支持這樣的民主自由體制。「我絕不願再回到那個『台獨』沒有言論自由，而唯『反台獨』才能發言的台灣。」

黃也直言，中天將進入民進黨的「東廠流水線」。國家安全若是法律概念，應交司法審判。ＮＣＣ不是法院，卻要將國家安全操弄為政治概念。

黃指出，蘇貞昌說「ＮＣＣ什麼都不管」，逼走前主委詹婷怡，現在ＮＣＣ屢屢介入媒體經營權、干涉媒體人事、審判媒體內容，前科累累，已失社會信任，加上總統府密件暴露「（新人事）可以配合處理中天」，ＮＣＣ成員及聽證會操作既受當局支配，「張天欽們」已然就位，「中天，請脖子伸長一點，進入這個為你量身裁製的流水線吧！」

黃年感慨，已經可以窺見「完全執政／完全東廠」的大場景。處理不當黨產及轉型正義的真實目的是終結政黨政治。在電視新聞台制衡政府的能量如此耗弱的情勢下，若關掉中天，則是要在電視上消滅新聞自由，終結第四權。

(中時 )