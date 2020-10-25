立法院副院長蔡其昌說，「對那些願意參加聚會的立委，禮貌上市長應該要跟人家做一些說明或道歉」。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕日前與藍綠立委吃飯掀波，飄出濃濃政治味。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕日前與藍綠立委吃飯掀波，立法院副院長蔡其昌25日表示，市長約籍立委吃飯，其實是稀鬆平常，但是市長、市政府應該站在比較保護角度，應該低調請人家吃飯

，不同政黨也是朋友，大家吃頓飯，其實沒什麼，但如果做成新聞，就變成好像把所有立委當看板，當成造勢活動的看板。

蔡其昌今日上午在出席南屯區文山森林公園里山生活市集活動後受訪表示，立委覺得可能與市長吃頓飯，或許是有公務的需求，大家可對市政建設做一些溝通，就像朋友聚會，沒有其他目標，「但是被做成新聞，就應該要跟所有與會賓客做一些說明」，就像他請客吃飯，不會發採訪通知請媒體來採訪，如果發媒體採訪，那一定有特別的餐會，有特別的目的。對此，台中市政府表示，餐敘是單純的感謝與聯誼，相信市民樂見台中市政治人物不分藍綠、攜手同心，一起為市政打拚，請外界勿多聯想與揣測。

「我覺得對客人來講比較不禮貌」，蔡其昌強調，請吃飯稀鬆，平常這無須在意，大家也不需要把他特別放大，可是如果做成新聞，對客人就是就比較不尊重，事先應該讓客人知道可能會上媒體。

蔡其昌認為，如果事先向客人說明，對客人要不要出席活動才有準備，也是比較禮貌的行為，如果餐會最後媒體被揭露出來，而且傳的像是同席立委傳出來，只是為了成就市政府成就市長個人，是比較不禮貌的行為。

他直言，歸根究底，還是要找出事情的源頭來，也強調「請客吃飯真的沒什麼，吃頓飯大家也無須大驚小怪」，但引起爭論的關鍵在於為什麼媒體會大肆大篇幅報導，是市政府要去檢討的事。

蔡其昌不客氣表示，誰漏出餐會過程？不得不令人質疑，這條新聞被刊出對誰有利？就是比較有可能被懷疑的對象，事件暴光成就了誰？大家應從這方面去思考問題。

「對那些願意參加聚會的立委，禮貌上市長應該要跟人家做一些說明或道歉」，蔡其昌說，禮貌上他應該要這樣做，因為不管怎樣，這個餐會是她發動的，讓客人感到不舒服了

，主人當然要表示態度。

蔡其昌說，「誰洩露出我不知道啦！」但是這種事情主人召集大家吃飯，那最終寫出來又成就了主人，當然是主人應該要去面對這個問題，否則客人自己外洩出去，對客人有什麼好處呢？

(中時 )