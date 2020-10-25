台中市長盧秀燕與藍綠立委吃飯，引發政壇不同解讀，飯菜香還飄出濃政治味。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕與藍綠立委吃飯，引發政壇不同解讀，飯菜香還飄出濃政治味，當天未出席的立法院副院長蔡其昌25日表示，當天是他陪媽媽吃飯的時間，因為爸爸剛過世，那個時間就是跟媽媽約好，要帶媽媽去吃飯的時間，「所以跟盧市長婉拒」，但以後有什麼需要他幫忙的，不管來服務處，或街頭巷尾遇到，只要為台中好，任何地方，不拘形式都可以。

對外界傳出派系高層有「異」見，蔡其昌笑著說，高層在那裡？吃飯是個人決定，個人自由，而且他沒出席，其實很簡單，也沒有什麼特別什麼事情就陪媽媽吃飯，他也有向邀約人員說明。

「如果盧市長有任何的需要，對台中市希望中央爭取經費建設法令，台中市只要需要他，都不需要客氣，也不用請吃飯，他隨時可以找我」，蔡其昌強調，無論在任何的場合，在市政府、在立法院或在他的服務處，甚至在街頭巷尾都可以來幫台中市問題趕快解決，「這就是我的態度，我不會去拒絕什麼」。

蔡其昌也提出質疑，「如果說跟盧市長吃頓飯，都會被媒體寫的話，恐怕以後客人就會有一些會有其他的想法」。

綠營人士私下表示，民進黨立委怎麼可能會蠢到去跟別人講餐會的事，內容還鉅細靡遺的說，在政壇上只要是對的事，大家都是朋友，沒有問題，但現在變成新聞外洩羅生門，盧秀燕像新北市長侯友宜一樣與藍綠餐會，是否整合藍綠？但應該不會有綠營的人再接受餐會邀約。

(中時 )