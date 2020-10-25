面對最近自己跟「小皇帝」詹姆斯誰是史上最強話題又被炒作，「飛人」喬丹終於親自出面討論這個話題，儘管媒體詢問他的問題，是關於老虎伍茲與「金熊」傑克尼克勞斯之間誰是最偉大的高爾夫球員，喬丹卻認為這是不公平的比較！

「你永遠不能說誰是歷史上最偉大的球員，」喬丹表示，「在我看來，這種話題更多是為宣傳與販售自己故事，老虎伍茲跟尼克勞斯從來沒有交手過，我也從來沒跟張伯倫、傑瑞韋斯特交手過，所以說誰比誰更偉大，是有點不公平的。」

喬丹強調，「你只能評論每個人對於這項運動產生了多大的影響力，但我認為爭辯誰才是歷史上最偉大的球員，是一個相當不公平的選擇。」看來聽到最近自己不斷跟詹姆斯被拿出來比較，喬丹選擇拒絕親自評論，而用另一種方式回應。

可是就算喬丹不想評論，仍會有其他人跳出來做出評比，火箭傳奇球星「非洲天王」歐拉朱萬日前接受《CNBC》訪問就說，「當人們開始比較詹姆斯與歐拉朱萬，這就是不公平，喬丹是在一個更加艱難的聯賽環境，且擁有無窮創造力。」

「不能因為詹姆斯是個偉大球員，就忽略掉他處在相對寬鬆的環境下所獲得的利益。雖然詹姆斯很偉大，但喬丹更加出色，就算這並非很公平的比較方式。」歐拉朱萬說。

(中時 )