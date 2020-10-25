《長青生活節》由靜宜大學專業教師社群，與來自校內12個系所、約60位學生，歷經半年的籌劃及觀摩，是產官學研共好及共創的歷程！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學、社會局與國際扶輪3461地區D-3分區７個分社，攜手市沙鹿晉江社區、武鹿社區及草湳社區，共同舉辦《重陽嘉年-長青生活節》。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

透過《長青生活節》，靜宜學生可對焦社區議題與需要，實際應用跨域知識，為社區注入新能量，解決相關問題，也善盡大學社會責任！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

國際扶輪3461地區服務計劃副主委蔡陽明說，此次號召７個分社共同參與，期待拋磚引玉，扶輪人能結合更多資源，公益行善！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學、台中市政府社會局與國際扶輪3461地區D-3分區７個分社，攜手台中市沙鹿晉江社區、清水武鹿社區及梧棲草湳社區，共同舉辦《重陽嘉年-長青生活節》，以太鼓達人秀、舞出新風情、薩克斯風等精彩表演揭開序幕；還有市集攤位、互動遊戲等豐富節目，建構青銀交流、共學共樂的幸福生活圈！

靜宜校長也是「大學社會責任實踐計畫(USR)」主持人唐傳義說，《長青生活節》由該校專業教師社群，與來自校內12個系所、約60位學生，歷經半年的籌劃及觀摩，是產官學研共好及共創的歷程！學生可對焦社區議題與需要，並凝聚共識，扮演平台角色；從中能實際應用跨域知識，為社區注入新能量，解決相關問題，也善盡大學社會責任！

靜宜校務顧問林家禎感謝台中市政府社會局的協助，讓邁入第3年的《長青生活節》，成為海線知名的長青慶典！配合主題「鼓聲若響」，武鹿社區展現異國風情的非洲鼓、晉江社區呈現華麗的大鼓技藝、草湳社區則有專業的打擊樂，及招牌戲劇「姻緣天注定」。

值得一提的是，參與的長輩，從年初開始練習準備，雖然歷經疫情衝擊，但熱情不減，專注與精彩的表演，也感動了在場觀眾！現場還有透過年輕人的視角，展現對長輩觀察的「全國攝影競賽」得獎作品展。

靜宜校務顧問暨國際扶輪3461地區服務計劃副主委蔡陽明說，「扶輪社」以服務社區、行善天下、無私奉獻為宗旨，此次號召７個分社的社友共同參與，希望從中獲得服務及榮譽；也期待拋磚引玉，扶輪人能結合更多資源，公益行善、改變社區，造福更多有需要的人！

國際扶輪3461地區D-3分區助理總監陳盈光、台中港東區扶輪社社長林義弘表示，扶輪社針對鄰近社區的需求，提供相關服務；也思考社區的問題，尋找解決方案，形成服務網絡，延伸幫助更多人！

沙鹿區晉江社區發展協會理事長楊朝奎感謝靜宜大學將多元資源帶入社區，不僅鼓勵長輩走出家庭、進入社區，也提供練習及表演舞台，對身心靈健康都有幫助！他同時感謝扶輪社友，出錢出力、齊心協力協助社區老人共餐服務，及社區照顧關懷據點的設置。

清水武鹿社區「易經民俗職人」陳昭志指出，透過社區相關活動，讓里民擁有共同目標，帶來更多正能量；也能保有身心健康，及精彩的經驗與回憶！

(中時 )