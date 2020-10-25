有80年歷史的宜蘭橋，去年8月封橋改建，今天（25日）階段性通車，12月底正式全線通車，正逢2020蘭陽媽祖文化節舉辦期間，通車前媽祖遶境隊伍率先通行宜蘭橋，宜蘭縣長林姿妙盼能藉由媽祖先行的形式，保佑宜蘭橋得以交通順遂。

宜蘭縣政府交通處指出，宜蘭橋從去年8月13日封閉舊橋，隨後拆除改建，期間由臨時便橋提供南、北岸基本交通需求，今年6月中吊裝大梁，10月上旬完成瀝青鋪築、標線繪設及路燈設置。

階段性通車在主橋上雙向各開放1個快車道、1個慢車道，並使用紐澤西護欄及交通錐分隔人行空間，因橋梁兩側仍在施工中，新橋階段性通車仍維持工區限速20公里，並限制15噸以上大貨車、甲類大客車通行（公車除外）。

今天是為期3天的蘭陽媽祖文化節最後一天，上午9時許，林姿妙與媽祖遶境隊伍率先通行宜蘭橋，林姿妙說，宜蘭橋是有歷史、有文化、有故事的一條橋，通車前媽祖先行，宜蘭縣民在媽祖的保佑下一定會平安順遂。

宜蘭市長江聰淵說，以前上學時都要經過宜蘭橋，相當懷念這段騎腳踏車的日子，宜蘭橋原本計畫是蓋成斜張橋，後來改成平面式，而平面式能融入宜蘭河地景、符合宜蘭人個性，「看到完工，真的感動。」

(中時 )