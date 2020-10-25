台中市109年祈福成年禮活動，昨日在百年古蹟台中公園湖心亭旁舉辦，共有來自全市150位青年學子參加。（主辦單位提供／陳世宗台中傳真）

成年禮活動由有長老「諄諄教誨」、傳家安心儀式、主禮官加冠及家長替學子披巾等。（主辦單位提供／陳世宗台中傳真）

台中市成年禮活動由市府民政局與北區區公所主辦，成年禮結合台中公園的特色，在百年古蹟湖心亭的見證下舉行成年禮儀式。（主辦單位提供／陳世宗台中傳真）

台中市109年祈福成年禮活動，昨日在百年古蹟台中公園湖心亭旁舉辦，共有來自全市150位青年學子參加，活動內容有長老「諄諄教誨」、傳家安心儀式、主禮官加冠及家長替學子披巾等；最後以日月湖的小船再來一場划力的挑戰，讓青年學子更認識臺中的古蹟，今年的成年禮真的跟往年大不相同。

台中市成年禮活動由市府民政局與北區區公所主辦，地點特別選在台中公園，成年禮結合台中公園的特色，在百年古蹟湖心亭的見證下舉行成年禮儀式；活動特別邀市政顧問杜明達牧師為在場學子宣讀祈福祝詞，為學子們獻上祝福，知名藝人崔佩儀也來到現場見證成年禮儀式，熱情與參禮學子互動。

主辦單位表示，活動先由北區柯宏黛區長歡迎學子、家屬及長官貴賓來到北區臺中公園參與成年禮活動，希望每位參與的學子及家屬都能帶回滿滿的回憶，邀請大家共同欣賞臺中公園之美。

徐照山副局長說，活動除傳統加冠禮儀式外，特別加入「傳家安心」橋段，希望藉由成年禮活動增進親子之間的感情交流，另外結合日月湖特色設計一場划力的挑戰，希望來參加的學子能在人生重要的里程碑，留下深刻感動的記憶。

曾梓展局長致詞表示，希望學子們能認知生命的價值，保持心理健康，並激起對自我負責的生命態度，也向在場的學子及家屬宣導防疫工作，祝福大家健康快樂。

參加150位學子進行加冠禮儀式，首先學子將內有安心紙條的木盒交給家長，再由家長準備祝福卡片贈與並勉勵學子，象徵「傳家安心」的意涵，緊接著由主禮者為學子加冠，隨後家長替學子披上披巾，現場溫馨感人又歡樂有趣。

活動最後，主辦單位還精心安排學子與親屬共同完成划力的挑戰，有「獨挑大樑」及「划向未來」關卡，參加的學子與家長又是歡笑聲與驚呼聲不斷，紛紛表示今日活動定會讓大家日後回味無窮，成為家人ㄧ生中最難忘的日子。

昨日與會的長官，包括有衛生局長曾梓展及民政局副局長徐照山、民政局專門委員洪紹欽、北區區長柯宏黛、中區區長林忠訓、北屯區副區長許繼協、陳文政議員、明新里長洪平東錦祥里長林美玉、新興里長曹中萍、五常里長林玉惠、錦洲里長吳昌隆、明德里長林麗芬、中達里長林清福、健行里長何文宏、賴福里長黃灑晴、賴旺里長黃育嘉及各區公所、戶政事務所代表來到現場勉勵學子。

(中時 )