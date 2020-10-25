指甲也能看出身體警訊，一名裝潢工人以為指甲瘀血，一開始不以為意，沒想到一年後都沒有痊癒，檢查後才發現竟是二期黑色素瘤，醫師表示，若指甲出現不明黑線要特別注意，嚴重的話恐會致死。

中天新聞 指甲會說話 黑色或黑線恐癌症徵兆

皮膚科醫師蔡逸姍在《健康2.0》節目中指出，一名30多歲的室內裝潢工人，食指指甲出現一條黑色細線，原本以為是工作時撞到的瘀血，但一年後都沒有消失，黑線還變寬，甚至暈到皮膚上，到皮膚科看診才發現，已罹患第二期黑色素癌，手指患處需局部切除。

除了黑線以外，指甲上若出現點狀白斑，代表營養不良；肉刺脫皮代表過度乾燥；指甲腫脹代表可能有心臟病、肺癆、肺癌；而月牙顏色則表示心血管、肝腎疾病。蔡逸姍表示，惡性黑色素細胞癌是皮膚癌中的「癌王」，致死率相當高，若沒有及早發現，可能會錯過治療的黃金金時機。

敏盛醫院副院長江坤俊也提到，由於黑色素細胞瘤常常長在四肢，想要切乾淨就必須大範圍切除，尤其若長在指甲裡，除了截肢以外恐怕沒有其他辦法。雖然黑色素細胞瘤發生率較其他皮膚癌低，但卻有超高致死率，若發現身上突然出現原本沒有的黑色素沉澱，最好盡快就醫檢查。

(中時新聞網)