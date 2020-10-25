◎福壽山松廬楓紅 美景醉人

時節入秋，海拔2246公尺福壽山農場最美的松廬楓紅，即將於月底開始轉色；南投縣仁愛鄉極具特色的地方特色節慶「清境火把節」也即將登場，鄉公所與南投縣雲南同鄉21日在仁愛鄉壽亭新村，封街舉辦雲南哈尼族習俗中代表豐收的「長街宴」，為火把節暖身。

◎秋遊淡水三芝 嘗美食輕鬆GO

秋高氣爽踏青趣，農業局推出淡水、三芝踏青懶人包，民眾從淡水區奎柔山路一路向上，可以探訪目前盛開的美人樹花海、三芝著名水池景點「田心子」，以及壯闊的橫山梯田，最後在三芝農會旁「二號倉庫咖啡館」品嘗盛產的三芝茭白筍。

◎海派浪漫遊程 24小時暢玩基隆

基隆市政府規畫「海派浪漫 24小時Non－Stop不斷電玩基隆」，推出3種白天與夜晚遊程路線，帶遊客夜釣白帶魚、走訪崁仔頂漁市、體驗海女生態等，相關遊程19日在電商平台上架，民眾可上網自行選購。

◎秋遊泰雅部落 啖甜柿泡溫泉

今年因少颱風和雨量，台中市和平區甜柿生產多、品質好，但是否會量多價跌？和平區長吳萬福20日表示，和平區是台灣甜柿主要產區，香甜味美，價格不受影響，和平還有捎來吊橋及谷關溫泉區，秋高氣爽到谷關泡湯、吃水果，慢遊泰雅原住民部落好時節。

◎搭公車去旅行 飽覽玉山群峰

台灣是個多山島嶼，超過268座海拔3000公尺以上高峰，是全世界高山密度最高島嶼之一，搭公車也能感受群山呼喚！員林客運6739線從日月潭經塔塔加到阿里山，沿途飽覽玉山群峰之美；南投客運6658A線清境農場至合歡山路線停靠武嶺；基隆客運953線從金山一路開往台北，往返里程約130公里，雖是市區公車，卻高達6段票，山景、海景盡收眼底。

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(中時新聞網)