新北石門洞礁岩驚見「紅衣女屍」 頭部有撞擊痕跡死亡多時 11:202020/10/25 中時新聞網 楊雅婷 、李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北石門洞礁岩經見「紅衣女」仰躺亡，遺體浮腫死亡多時。（圖民眾提供／李俊淇翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北石門洞礁岩驚見「紅衣女屍」（民眾提供／李俊淇翻攝） 訂閱影音： 中時新聞網 新北市石門區石門洞驚傳出現一具紅衣女浮屍，今（25）日上午７時許，海巡第二岸巡隊執勤發現，一名女性面朝上大字型仰躺在礁岩上，初判死者為女性，遺體些許浮腫已死亡多時，身上並無任證件及可供辨識的物件。 據了解，女屍身高約150公分，身著紅色短袖衣，黑色褲子及黑鞋，呈大字型仰躺在礁石上，警方到場發現頭部疑有受到礁石撞擊的傷痕，初步檢視身上並無明顯外傷，將持續調查，釐清死者確切死因和身份。 (中時新聞網) #礁岩 #紅衣女 #仰躺 #遺體 #浮腫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北石門洞礁岩驚見「紅衣女屍」 頭部有撞擊痕跡死亡多時 11:202020/10/25 社會 軍人拐8嫩妹隨處砲 拍性愛片逼自我介紹 下場超慘 12:232020/10/22 社會 拜登電郵門操盤手 這下糗了 遭設局 朱利安尼鹹溼片流出 04:102020/10/23 國際大事 龍千玉「父喪女亡」兒墜谷 淚喊人生遺憾為離婚 06:312020/10/22 娛樂 新結局為愛女蘇菲亞平反 04:102020/10/24 娛樂新聞 妻子勾搭公車司機 警當街見他車上激吻妻崩潰 獲賠60萬 20:522020/10/23 社會 純情粗工男想追女神連買彩券2年 人未追到先刮中百萬 08:302020/10/24 社會 社會10點檔》知心姊妹愛同男引殺機 「王水」毀屍五官腫爛難認 15:292020/10/23 社會 新北女賊商場混入員工休息室搜刮3萬 警方依法函送 16:182020/10/22 社會 女相親揪4友爽吃高級日料 男見帳單氣炸結局太療癒 08:302020/10/25 搜奇 社會熱門新聞 她綁鞋帶竟遭閨密推下水庫猛壓頭 雙亡驚悚畫面曝 - 社會 神級正妹出沒球場！「長腿＋乳控」男球迷驚喊：想陪她看球 - 社會 澎恰恰驚爆欠債遭大批警員帶走？刑事局回應了 - 社會 - 中央社 激戰到一半！女友爸突開門「拍手叫好」 他嚇傻楞住3秒 - 社會 「媽媽上衣短於15公分」考倒小二生 她PO性感照證明 網全嗨爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。