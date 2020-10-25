新北石門洞礁岩驚見「紅衣女屍」（民眾提供／李俊淇翻攝）

新北市石門區石門洞驚傳出現一具紅衣女浮屍，今（25）日上午７時許，海巡第二岸巡隊執勤發現，一名女性面朝上大字型仰躺在礁岩上，初判死者為女性，遺體些許浮腫已死亡多時，身上並無任證件及可供辨識的物件。

據了解，女屍身高約150公分，身著紅色短袖衣，黑色褲子及黑鞋，呈大字型仰躺在礁石上，警方到場發現頭部疑有受到礁石撞擊的傷痕，初步檢視身上並無明顯外傷，將持續調查，釐清死者確切死因和身份。

(中時新聞網)