2020長榮航空城市觀光半程馬拉松10公里女子組冠軍謝千鶴。（大會提供）

2020長榮航空城市觀光馬拉松今天在總統府前廣場起跑，國內長跑好手謝千鶴、曹純玉及李奇儒各自在女子10公里、女子半程馬拉松、男子10公里完成3連霸霸業，展現出色的實力。

謝千鶴是長榮航空城市觀光半程馬拉松「全勤生」，每屆賽事都可以看到她奔跑的身影，今天以36分29秒完成女子10公里3連霸，她表示，台北今天天氣涼爽，抱持享受心情參賽，並笑說：「今天就是享受跑，沒設目標，沒什麼壓力，和去年這場（38分整）比起來還快1分多鐘。」

國內女子全馬紀錄保持人曹純玉，以1小時14分56秒完成女子半馬3連霸，透露藉這場比賽為年底全程馬拉松賽事準備，認為自己今天身體狀況並非最佳、一度「掉速」，不過平常訓練就會跑河濱，跑進大佳河濱公園的賽道有種熟悉感，幫助她追回秒數，接下來繼續在全程馬拉松努力，盼之後國外也能像台灣控制疫情，讓她朝東京奧運達標的目標前進。

同樣留下3連霸戰績的李奇儒，長榮航空城市觀光半程馬拉松是他在新冠肺炎疫情爆發後第一場路跑賽，以32分13秒率先衝線的他笑說：「好久沒遇到那麼多人，活在台灣真好！」李奇儒昨天過生日，坦言兩個月前出現三叉神經痛狀況，吃熱食臉部都會抽痛，透過西醫、中醫和冥想等方式治療舒緩，上賽道已經不影響表現，今天成績更讓他注入強心針，「本來沒什麼信心，結果成績比預期快。」

第1屆賽事男子半馬冠軍「印帝」周庭印，去年因傷無緣連霸、改擔任鳴槍嘉賓，今年重返賽道、以1小時7分41秒要回冠軍，他說：「前半年因為新冠肺炎疫情都在調整沒比賽，這不過是疫情後我參加的第3場比賽，一次比一次好，本來就預設68分內，可以接受這成績。

2020長榮航空城市觀光馬程馬拉松女子半馬組冠軍曹純玉。（大會提供）

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松10公里男子組冠軍李奇儒。（大會提供）

(中時 )