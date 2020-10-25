最近假日都安排原市區行程，是否為下屆市長選舉布局？立法院副院長蔡其昌表示，今日是林務局辦里山市集活動，他是聯合國永續發展目標促進會的會長，特別來支持參與鼓勵。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌最近假日都安排原市區行程，是否為下屆市長選舉布局？蔡其昌25日到南屯區出席活動時強調，「這個階段而言，我就是立法院的副院長」，他不只台中市跑透透，連全台灣都跑透透，不能因為全台灣跑透透，就說是要選總統，現在談這都還太早了。

蔡其昌說，今天是林務局辦的里山市集活動，是中央部會舉辦的活動，邀請他參加，他是立法院聯合國永續發展目標促進會的會長，里山市集計畫與聯合國的永續發展目標一致，特別來支持參與鼓勵，沒有什麼其他的問題。

他指出，第一屆當副院長的時候，也常常在市區參加活動，看起來沒什麼新聞性，現在大家以他當市長候選人的標準或態樣，就會比較注重他到底到那裡跑行程？

蔡其昌說，時間到了就可以知道，是不是一個可以幫台中市解決問題的政治人物，是不是可以獲得市民認同，「要當市長的政治人物，時間到了再說」，現在他的角色就是立法院副院長，「我會把副院長這個角色該做的工作做好」。

蔡其昌也對近來引發政壇熱議的市長盧秀燕邀宴，他因陪母親吃飯未出席，進一步表示，為了台中好，市長盧秀燕如果有事情來拜訪，那都是公開行程，為了市政討論，都可以隨意都可以接受，大家談的就是市政建設，來幫忙爭取沒有問題。

「如果盧市長有任何的需要，對台中市希望中央爭取經費、建設、法令，台中市只要需要他，都不需要客氣」，蔡其昌表示，也不用請吃飯，隨時可以找他，無論在任何場合，在市政府、在立法院、服務處，甚至在街頭巷尾都可以。

為市長布局勤跑中市區？蔡其昌：這個階段，我就是立法院的副院長

(中時 )