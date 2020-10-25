白宮疫情再起 彭斯幕僚長確診了 13:092020/10/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國副總統彭斯發言人證實，彭斯幕僚長蕭特的新型冠狀病毒檢測結果呈陽性反應。圖為彭斯。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國副總統彭斯的發言人歐麥利今天說，彭斯幕僚長蕭特（Marc Short）的新型冠狀病毒檢測結果呈陽性反應。 歐麥利（Devin O'Malley）說，彭斯（Mike Pence）和夫人接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測，兩人皆為陰性，健康狀況良好。 路透社報導，歐麥利還說，彭斯將按美國疾病管制暨預防中心（CDC）指引，維持原定行程。 (中央社) #彭斯 #美國 #狀況 #冠狀病毒 #病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又一元首確診 波蘭總統確診新冠 14:392020/10/24 國際 前日相安倍談安保 應對中國崛起是最大議題 16:292020/10/24 國際 美單日8萬人確診 法國破百萬 04:102020/10/25 兩岸要聞 泰王緊急入院檢查 隨扈確診新冠引發恐慌 14:112020/10/24 國際 醫療量能吃緊 台帛旅遊泡泡暫緩 04:102020/10/25 生活新聞 12星座運勢解析 10／26～11／1金牛空虛處女冷淡 06:302020/10/25 運勢 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 00:032020/10/24 財經 打臉川普疫情尾聲說法 比爾蓋茲：明年秋季前不會結束 09:212020/10/24 財經 iPhone 12開賣爆背後3大算計 蘋果這回要「手擒華為」 00:032020/10/25 財經 產險：企業戰疫 首重信用風險管理 04:102020/10/24 金融．稅務 國際熱門新聞 遭金正恩處決？李雪主神秘消失9個月 - 國際 川普沒收陸一毛錢？外媒爆：陸企付了他1.5億 - 國際 三星會長李健熙驚傳逝世 享年78歲 - 國際 英變態男子強與29隻雞情慾流動 妻子還拍起「約克熱」 - 國際 白宮疫情再起 彭斯幕僚長確診了 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。