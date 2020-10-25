美國副總統彭斯的發言人歐麥利今天說，彭斯幕僚長蕭特（Marc Short）的新型冠狀病毒檢測結果呈陽性反應。

歐麥利（Devin O'Malley）說，彭斯（Mike Pence）和夫人接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測，兩人皆為陰性，健康狀況良好。

路透社報導，歐麥利還說，彭斯將按美國疾病管制暨預防中心（CDC）指引，維持原定行程。

(中央社)