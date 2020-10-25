「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)與名人堂球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)已經是NBA裡特別會賺錢的人，他們近日又出來勸年輕球員小心花錢，因為就算是那兩人也有年輕胡亂揮霍的經歷。

歐尼爾在「黑人創業家日(美國10/24)」表示，他剛簽到代言合約的時候大肆慶祝，不到1小時就砸了100萬美元購買名車與珠寶，並前往賭城拉斯維加斯玩樂。歐尼爾花費相當驚人，銀行經理警告他如果再這樣像瘋子一樣花錢，他很快就會破產，因為他沒有計算到所得稅以及各項開支。

韋德不是買奢侈品，而是歷經多次失敗的投資，「我根本不了解那些，我因錯誤的投資損失大量金錢，包括籃球以外的投資、餐廳投資之類的。」韋德感嘆他過去不懂理財，因此被人騙了不少。

2012年韋德找到一門好生意，他與大陸頭號運動品牌李寧簽約終身合作，也是麥可喬丹、詹姆斯、C羅之外首見的終身球鞋合約。NBA多數球員會在退休後破產，原因除了離婚，大多也跟錯誤投資、花錢無節制有關。現在聯盟年輕一代球員的薪水更高了，希望他們能聽進歐尼爾與韋德的勸告。

(中時新聞網)