亞洲藏壽司日商公司進用阿燕當洗碗員，營造友善職場，發動員工當阿燕職場支持者，給予協助及關心。（盧金足攝）

身障朋友工作認真漸獲肯定，一般事業單位對進用身心障礙人員增多，台中市勞工局統計，全市須定額進用的義務單位約2000家，法定應進人數5700人，未受疫情影響，截至8月底，實際進用數已逾8000人，進用比例達147％，受惠對象涵括各障礙類別，市府輔導身障者就業，為身障者進入職場發揮所長，助一臂之力。

勞工局長吳威志表示，為輔導身心障礙者就業，勞工局推動《身心障礙者權益保障法》，要求機關學校及事業單位定額進用身心障礙人員。

事業單位對進用身障者意願節節提升，以台中市1898家須定額進用的義務單位為例，因為足額或超額進用，進用比例高達147％，比起以往有事業單位寧願遭開罰不願進用的情況大為改觀。

勞工局統計，截至8月底，全市實際進用身障者人數是8392人，較法定人數多出2692人，在友善職場多能穩定就業。

以中度智能障礙者阿燕為例，阿燕2年前經勞工局輔導在亞洲藏壽司文心秀泰店當洗碗員。初始因內向個性退縮，洗碗效率低落，老是被嗶嗶警示聲催趕，經過培訓輔導及阿燕自我要求，不但能獨當一面，還贏得洗碗「女戰神」封號。

亞洲藏壽司是日商公司，在進用阿燕當洗碗員後，積極為她營造友善職場，發動員工主動當阿燕職場支持者，隨時給予協助及關心，日商公司員工學習簡單日文招呼語，人事主管自告奮勇，為她錄下音檔，方便她返家學習。

其次，阿燕受障礙限制，辨識文字能力差，公司願意給她時間一步步學習，就服員王怡婷表示，藏壽司生意超好，餐盤使用量龐大，阿燕每天要清洗餐盤不下千個，尤其餐具種類多，杯、盤、碗等，依大小型狀不同，少說有十幾種，清洗後得一一分類歸位。

阿燕初期面對五花八門的餐具，總有不知如何下手的慌張，在王怡婷協助下，將工作流程及洗碗機操作程序圖像化，排除阿燕辨識困難障礙後，阿燕按圖索驥練習操作，一個多月後，雖能順利完成工作，效率還待提升。

王怡婷表示，藏壽司洗碗區有SOP機制，一旦效率達不到標準，洗碗槽堆積碗盤太多，警示的蜂鳴聲就會嗶嗶響，剛開始阿燕常要和「嗶嗶聲」競賽，熟能生巧，阿燕笑說「很久沒聽到嗶嗶響了！」工作效益獲肯定。

吳威志說，數字會說話，逾9成的定額進用義務單位達到足額甚至超額進用，力挺弱勢，這是身障者付出努力、事業單位誠心接納，與政府全方位輔導，三方共創三贏成果。

他呼籲，尚未依法進用的少數單位能排除困難，給身心障礙者一個自力更生、貢獻力量機會，勞工局在輔導身心障礙者就業方面，可以提供完整協助。

(中時 )