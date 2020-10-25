附近鄰居有愛心，暫時照顧從火場救出的王家小狗。（陳淑娥攝）

台中市大雅區昨天深夜發生火警，造成一家3口1死2傷意外，由於死者屋主女兒長年臥床，無法逃生，屋主王姓老婦及兒子為顧及她，兩人不願立刻逃生，堅持在浴室取水救火，當時屋頂都快塌陷了，所幸消防人員硬將母子架出火場，否則後果更不堪設想。

第一時間到場救援的消防人員指出，獲報到場後屋子前半部幾乎已陷入火海，附近鄰居也無法確認裡面有沒有人，他們趕快從屋後找人，發現王姓母子倆在浴室，王男說，房內還有臥床的妹妹，他們在浴室取水要救火，眼見屋頂都要塌陷了，趕緊硬將兩人架出火場。

這場暗夜惡火造成1死2傷意外，包括長期臥床56歲王女被燒死、87歲王母及57歲王男吸入性創傷，目前在台中榮總插管治療。

有鄰居表示，昨天晚上有聽到爭吵聲，還有聞到燒焦味，後來屋子就燒起來了。透過住戶監視器發現，該平房出現火光不久後，王男搭計程車回到家進入屋內，至於起火原因是人為或意外，待消防局火調小組釐清中。

(中時 )