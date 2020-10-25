國民黨立委鄭麗文23日表示，從通訊投票的數量來看，美國大選幾乎勝負已定，她可以論斷民主黨的拜登篤定當選，現任總統川普應該落選。鄭麗文更提醒民進黨，現在已不是押寶誰的問題，而是怎麼面對美國大選後，國際和兩岸關係的變化。

美總統大選即將舉行，國民黨團總召林為洲22日在臉書指出，蔡政府開放萊豬進口，如果美政權交替，新總統未必認帳。如果拜登當選，國民黨就提出撤消瘦肉精美豬進口的行政命令公決案，林為洲表態，「不想吃萊豬，支持拜登凍算（當選）！」

但國民黨主席江啟臣表示，國民黨尊重美國大選，不發表任何評論，不會壓寶，一切以美國人民選擇為重，但國民黨反萊豬立場明確。

不過，鄭麗文似乎也認為林為洲的想法某種程度也很有道理。據港媒《中評網》報導，鄭麗文指出，林為洲的說法針對的是，全世界都沒看好川普當選，為什麼民進黨政府甘冒食安風險，宣布明年進口美豬美牛，如果川普落選該怎麼辦？蔡英文還能收回成命？

鄭麗文更表示，美國大選此次郵寄投票的比例是史無前例的非常高，以前大概只有3成多透過通訊投票，但這次高達6成通訊投票，反而是當天才會去實質投票美國選民才占4成，這就能推論美國大選現在幾乎已經勝負已定，拜登應該能篤定當選。

(中時新聞網)