早早無緣下半季冠軍的樂天桃猿，想要尋求4連霸只能寄望中信兄弟包辦上、下半季冠軍一條路，但就在昨天兄弟以1分差不敵統一獅後，也讓桃猿季後賽夢碎，今天桃猿透過社群媒體發表公開信向球迷致歉，且宣布全隊於今日在嘉義展開秋訓。

桃猿本季原本要挑戰史無前例的4連霸，但球季開高走低，上半季末段兄弟打出佳績，先搶下第一張季後賽門票，下半季桃猿戰績持續低迷，早早無緣季冠軍，想要挑戰4連霸只能全力拱兄弟上位，但最終仍然落空，只能眼看兄弟與統一爭冠。

桃猿表示，今年球季在此畫下了句點，感謝球迷一路以來的支持與愛護，很遺憾未能完成4連霸的目標與夢想。

公開信也寫道，「很抱歉辜負了各位的期待與希望，我們沒有任何藉口並且承認失敗，也定當從過程中記取教訓並做為未來成長的養分，全隊將於今日在嘉義展開秋訓，藉此修正今年表現不足之處並累積未來成功的可能。」

(中時 )