受到新冠肺炎疫情影響民眾心理，今年流感疫苗超搶手，彰化縣65歲以上長者可同時免費施打流感疫苗和肺鏈疫苗，施打情形最為踴躍。（謝瓊雲攝）

流感疫苗自今年10月5日開打以來就超搶手！彰化縣衛生局指出，全縣醫療院所門診公費疫苗都已經用罄，只剩下特定族群，預計11月中之前就會全數完成。

由於多數6歲以下幼兒家長習慣配合預防接種期程，才會至衛生所一併接種，彰化縣幼兒施打率第一周未達往年一半，但多數家長經提醒呼籲後接種踴躍，接種率已達50％，與往年相當。

至於未滿9歲的「首打族」，每年都會建議接種2劑，增強防護力；一劑自費、一劑公費，兩劑需間隔4周以上。過去不少家長會先預約自費第1劑，再配合公費接種時程銜接第2劑，但今年流感疫苗搶成一團，憂心首打族學童根本搶不到第2劑疫苗。

彰化縣衛生局長葉彥伯強調，疫苗數量仍須視11月實際供需情況；未滿9 歲兒童若是初次接種，建議應接種2 劑、2劑間隔4周以上；但若初次只打第1劑，仍可達到3至4成保護力。

葉彥伯說，彰化縣公費流感疫苗接種，目前只剩下校園、幼兒園、社區設站以及特殊族群，各醫療院所的門診公費疫苗已全數用罄；各族群接種目標也大致達到。預估今年流感疫苗接種大概在11月中之前，就會全數完成。

目前彰化縣65歲以上長者尚可配合期程，就近到168處社區接種站打公費流感疫苗，但每站限額70劑，全數完成後施打率可達55％；6個月以上至學齡前的幼童，已全部打完、接種率達50％。

(中時 )